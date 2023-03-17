Оренбург готовится к всероссийскому турниру по настольному теннису

С 21 по 26 марта в Оренбурге пройдёт чемпионат России по настольному теннису среди мужчин и женщин. Это крупнейшее событие в календаре Федерации настольного тенниса России (ФНТР), которое соберёт более 200 спортсменов из разных регионов страны.

Чемпионат России по настольному теннису – это не только спортивный праздник, но и возможность увидеть в действии звёзд мирового уровня. Среди участников будут чемпионы и призеры Европы, а также лидеры рейтинга ФНТР. Они поборются за звание лучших в командных, одиночных и парных разрядах.

Организатором чемпионата выступает Клуб настольного тенниса «Факел Газпром», который является одним из крупнейших и успешных клубов в России. В Оренбурге расположен Центр настольного тенниса – современный спортивный комплекс, оборудованный по последнему слову техники. Здесь проводятся международные и всероссийские турниры, а также тренируются юные таланты.

Чемпионат России по настольному теннису привлечёт не только внимание спортивной общественности, но и высоких гостей. По информации пресс-службы КНТ «Факел Газпром», в церемониях открытия и награждения планируется участие помощника Президента РФ Игоря Левитина, первого заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова, министра спорта России Олега Матыцина, губернатора Оренбуржья Дениса Паслера и генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева.

Чемпионат России по настольному теннису – это уникальная возможность для всех любителей этого вида спорта посмотреть на высокий уровень игры российских атлетов, поддержать своих фаворитов и получить незабываемые эмоции. Билеты на соревнования можно приобрести на официальном сайте ФНТР или в кассе Центра настольного тенниса.