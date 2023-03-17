Школьник госпитализирован после самопроизвольного ранения из пневматики в Оренбурге

В Оренбургской области произошел несчастный случай с участием несовершеннолетнего школьника и пневматической винтовки. По предварительным данным, мальчик стрелял из оружия на заднем дворе своего дома и случайно выстрелил себе в живот.

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел 17 марта. Школьник, который был один дома, взял пневматику своего отца и решил пострелять по банкам. Во время перезарядки он упер винтовку себе в живот и нажал на спусковой крючок.

Мальчика доставили в больницу.

Полиция проводит проверку по факту несчастного случая. Возможно, отцу школьника грозит административная или уголовная ответственность за хранение оружия без должной осторожности.

Это не первый случай, когда дети страдают от пневматического оружия. Призываем всех родителей быть более внимательными к своим детям и не оставлять пневматическое оружие без присмотра или под замком. Также мы рекомендуем проводить профилактические беседы с детьми о правилах обращения с оружием и возможных последствиях его неправильного использования.