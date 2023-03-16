Спасение из багажника: полиция задержала похитителя девушки в Оренбурге

Сотрудники пресс-службы МВД России сообщили, что в Оренбурге была спасена девушка, которую похитил ее знакомый и поместил в багажник автомобиля. О злодеянии было сообщено в полицию знакомой похищенной девушки, которая рассказала, что ее подруга была насильственно увезена в неизвестном направлении. Перед тем, как связь прервалась, жертва успела сообщить, что она находится на автозаправочной станции на выезде из города.

Дмитрий Максютов и Дмитрий Кукшинов, лейтенанты полиции и сотрудники дорожно-патрульной службы, незамедлительно прибыли на предполагаемую заправочную станцию, однако ничего подозрительного там не увидели. Изучив запись с камер видеонаблюдения, полицейские обнаружили, что мужчина силой затолкал свою пассажирку в багажник легковушки, после того как она вышла из салона управляемого им автомобиля и попыталась обратиться за помощью к работникам заправочной станции. Несмотря на ее сопротивление, мужчина несколько раз ударил крышкой багажника по девушке, перед тем как запихнуть ее внутрь.





Полицейские быстро установили марку и госномер машины похитителя, а затем задержали его на автодороге Оренбург-Илек. Он оказался 34-летним мужчиной, который ранее не был судим. Он является знакомым жертвы. Похититель передан в следственные органы, а девушка была вызволена, сообщили правоохранительные органы.