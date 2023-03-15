-3 C
Оренбург
17 марта 2023 г.

Дебошир разбил 14 автомобилей в Оренбурге: произошедшее зафиксировали на видео

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Ночью на улице Ленинградской в Оренбурге неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил 14 припаркованных автомобилей.

Как сообщает Orenday, владельцы машин проснулись от звука сигнализаций и увидели, как дебошир бьет ремнем с массивной пряжкой по машинам. Местные жители смогли остановить злоумышленника с помощью травматического пистолета и применения силы.

По информации, опубликованной в МУ МВД «Оренбургское», молодого человека задержали и вероятно привлекут к административной ответственности по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Сам задержанный говорит, что не может объяснить причину своего поведения. Установлены все обстоятельства произошедшего.

Предыдущая новостьУральская Сталь в десятый раз запускает в Новотроицке акцию памяти
Следующая новостьСпасение из багажника: полиция задержала похитителя девушки в Оренбурге

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.