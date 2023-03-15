Дебошир разбил 14 автомобилей в Оренбурге: произошедшее зафиксировали на видео

Ночью на улице Ленинградской в Оренбурге неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разбил 14 припаркованных автомобилей.

Как сообщает Orenday, владельцы машин проснулись от звука сигнализаций и увидели, как дебошир бьет ремнем с массивной пряжкой по машинам. Местные жители смогли остановить злоумышленника с помощью травматического пистолета и применения силы.

По информации, опубликованной в МУ МВД «Оренбургское», молодого человека задержали и вероятно привлекут к административной ответственности по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Сам задержанный говорит, что не может объяснить причину своего поведения. Установлены все обстоятельства произошедшего.