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17 марта 2023 г.

Уральская Сталь в десятый раз запускает в Новотроицке акцию памяти

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Редакция Орен.Ру
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В преддверии 78-ой годовщины Дня Победы Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) запускает в Новотроицке социальную акцию «В наших сердцах». Это дань уважения фронтовикам, которые не дожили до приближающейся годовщины Великой Победы.

Ежегодно с 2013 года проект проводится в канун Дня Победы при финансовой поддержке Уральской Стали и активном участии новотроицкого музейно-выставочного комплекса. Фотоснимки фронтовиков здесь принимают с 20 марта до 8 апреля (понедельник-четверг, суббота с 9.00 до 17.00 час., пятница с 9.00 до 16.00 час.) по адресу ул. Советская-82.

При передаче фотографии для сканирования работнику музея необходимо сообщить фамилию, имя, отчество и годы жизни фронтовика, в каких сражениях участвовал, а также фамилию семьи, предоставившей информацию. Заявители несут ответственность за достоверность и корректность данных.

Как и в прошлые годы, собранный материал будет размещен на Стене памяти, которая в канун Дня Победы будет установлена на площади перед зданием городской администрации. 9 мая здесь новотройчане смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память героев минутой молчания.

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