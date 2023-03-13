Уральская Сталь успешно прошла первый инспекционный контроль за выпуском сертифицированной продукции кислородно-компрессорного цеха

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) подтвердила сертификаты соответствия на продукцию кислородно-компрессорного цеха (ККЦ). Это кислород жидкий технический 1 сорта по ГОСТ 6331-78, азот жидкий повышенной чистоты 1 сорта по ГОСТ 9293-74(ИСО 2435-73) и аргон жидкий 1 сорта по ГОСТ 10157-2016.

ККЦ новотроицкого металлургического комбината помимо газообразного кислорода вырабатывает попутную продукцию разделения воздуха – жидкие азот, аргон и кислород. Большая часть жидкого азота газифицируется и используется для собственных нужд подразделения, электросталеплавильного и доменного цехов. Не использующиеся в производстве объемы жидких аргона, азота, кислорода реализуются сторонним потребителям. Вся данная продукция имеет сертификаты соответствия и пользуется большим спросом.

Добровольная сертификация проводится с целью повышения престижа и конкурентоспособности предприятия, удовлетворения требований потенциальных покупателей и расширение рынка сбыта продукции. Традиционно процедуре сертификации предшествует масштабная работа. При непосредственном контроле и участии специалистов управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента, а также совместной работе ККЦ, центральной лаборатории комбината и центральной лаборатории метрологии были проведены отборы проб, испытания продукции и оформлены необходимые документы для подтверждения соответствия сертифицированной продукции ККЦ заявленным требованиям. Органом по сертификации продукции и услуг «Полисерт» автономной некоммерческой организации «Электросерт» (г. Москва) вынесено положительное решение о подтверждении действия сертификатов соответствия на продукцию ККЦ Уральской Стали. Подтверждены сертификаты соответствия:

— № RQ RU.1303.H00117 — Кислород жидкий технический, первый сорт по ГОСТ 6331-78, Сертификат соответствия

— № RQ RU.1303.H00118 — Азот жидкий повышенной чистоты, первый сорт по ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73),

— № RQ RU.1303.H00119 — Аргон жидкий, первый сорт по ГОСТ 10157-2016.