Алексей Глызин добрался на концерт в Оренбург на эвакуаторе

Заслуженный артист России, Алексей Глызин, дал концерт в Оренбурге после того, как прибыл на эвакуаторе из-за проблем с транспортом. Глызин ранее выступал в Бузулуке и прибыл в Оренбург только утром 11 марта, днём концерта.

В ходе выступления, певец рассказал зрителям о состоянии оренбургских дорог и проблемах, с которыми он столкнулся на пути к концерту, включая пробитые покрышки колес автобуса. Это вызвало большой интерес у зрителей, а ГТРК «Оренбург» сообщила о данном случае.





Знаменитый советский певец Алексей Глызин начал свою карьеру в 1976 году, когда стал лауреатом конкурса «Красная гвоздика» в Сочи. Его талант был замечен и он был приглашен в прославленный коллектив ВИА «Самоцветы», где он выступал в 1977 году.

В 1978 году Глызин выступал в составе ВИА «Ритм», аккомпанируя Алле Пугачёвой. С 1979 по 1980-й годы он играл и солировал в ВИА «От сердца к сердцу».

С 1980 по 1988 годы Алексей был участником ансамбля «Весёлые ребята», который пользовался всесоюзной популярностью и гастролировал по всему миру, в том числе в Финляндии, Венгрии, Чехословакии, Кубе, Германии и Болгарии. Он также принимал участие в различных музыкальных фестивалях и конкурсах, записал несколько популярных песен, в том числе для культового магнитоальбома «Банановые острова» и LP «Минуточку».

Алексей выезжал за рубеж вместе с ансамблем «Весёлые ребята», и на границе между работой в ансамбле и началом сольной карьеры он выпустил песни «Эпизод» и «Лесная сказка».