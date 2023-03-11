Возвращение кинозвезды: Уилл Смит поднимает свой статус с помощью Netflix и Sony

Уилл Смит является одним из самых известных и успешных актеров в Голливуде, но после инцидента на церемонии «Оскар» его карьера замедлилась. Теперь он намерен вернуть себе статус кинозвезды с помощью двух фильмов — «Плохие парни 4» от Sony и «Быстрый и свободный» от Netflix.

Фильмы «Король Ричард» и «Эмансипация» не принесли Смиту большой коммерческой успех, хотя он получил за первый из них «Оскар» за лучшую мужскую роль. Руководители киностудий не сразу желали работать с ним после инцидента на церемонии «Оскар», но сейчас Смит готов доказать свою кинозвездность снова.

Возвращение Смита в фильмах «Плохие парни 4» и «Быстрый и свободный» может стать знаковым моментом в его карьере и позволить ему вернуться к топу кинозвезд Голливуда.

Это совпадает с господствующим в городе мнением о том, что Смита лучше было бы выгнать с церемонии после того, как он напал на сцену и ударил Рока, а не возвращаться на свое место, принимать «Оскар» за лучшую мужскую роль, произносить речь, а затем танцевать на вечеринке Vanity Fair, где он был запечатлен на видео, подпевая своему рэп-хиту «Gettin Jiggy Wit It». Однако предполагалось, что время смягчит отношение. В то время как общественность, казалось, отошла от шокирующего момента со Смитом, цикл новостей снова набрал обороты после того, как 4 марта Рок в прямом эфире Netflix представил комедийную программу «Избирательное негодование», в которой он обрушился на Смита и его семью.

Эта пощечина, неоспоримо, поставила крест на статусе Смита как лидера в гонке за актерскими ролями, по крайней мере, на время. Компания Netflix запустила производство фильма «Быстрый и свободный» за месяц до инцидента со Скалой, однако после пощечины студия отложила проект. Согласно источникам, Netflix решила продолжить работу над крупнобюджетным боевиком о лидере преступной организации, потерявшем память в результате нападения, только после того, как Sony запустила «Плохих парней 4».

«Netflix не была готова к риску вернуться к работе с Уиллом в первую очередь», — сказал один из знакомых с делом источников.

Тех, кто ищет выгодную сделку, вступая в бизнес с упавшей звездой, стоит порекомендовать обратить взгляд на другие возможности. Несмотря на то, что Смит, получивший поддержку CAA, продолжает оставаться одним из самых высокооплачиваемых кинозвезд в Голливуде после пощечины, это не гарантирует ему успеха в будущем. Источники сообщают, что Смит получает свои 25 миллионов долларов как за «Плохих парней 4», так и за «Форсаж».

Тем временем, за последний год Смит почти не появлялся в общественности, за исключением нескольких хореографичных выступлений в рекламе фильма «Эмансипация». Однако он появился на свадьбе режиссера «Плохих парней 4» Адиля Эль Арби в Марокко. Эль Арби говорит, что Смит оказал ему поддержку, когда он и его соавтор Билалл Фаллах узнали, что их почти готовый фильм «Бэтгерл» был отозван с проката компанией Warner Bros. Discovery из-за сокращения расходов. Фильм не будет выпущен, чтобы компания смогла получить налоговые льготы.