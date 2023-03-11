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12 марта 2023 г.

Оренбуржье вкладывает миллиард в экологию: начало рекультивации свалок

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Редакция Орен.Ру
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Оренбуржье потратит — миллиард рублей — на то, чтобы привести свалки в порядок. Министр природных ресурсов области, Александр Самбурский, рассказал об этом. Деньги будут выделены в рамках федерального проекта «Экология», но часть средств будет взята из областного бюджета.

Некоторые города и поселения уже начали работу по этому проекту. В Медногорске и Новотроицке уже подписали контракты и начали убирать свалки. В понедельник же подпишут контракт на ликвидацию несанкционированного места скопления мусора в Городище.

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