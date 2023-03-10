Уральская Сталь запустила доменную печь №4

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) ввела в эксплуатацию доменную печь №4 (ДП-4).

Капитальный ремонт агрегата произведен в рамках стратегической комплексной программы развития производства Уральской Стали, нацеленной на повышение эффективности предприятия и снижение нагрузки на окружающую среду. Потребность в запуске возникла в связи с необходимостью увеличения объемов выпуска чугуна для производства больших объемов стали. По сравнению с прошлым годом к концу этого металлурги планируют работать тремя домнами (ДП №2, 3, 4) и увеличить выпуск чугуна на 30% до 2,7 млн тонн, соответственно и стали на 7% до 1,7 млн тонн.

В ходе капитального ремонта не просто заменили изношенные узлы на новые, печь стала современнее благодаря модернизации оборудования. К внедренным решениям добавилась сигнализация, предотвращающая прогар воздушных фурм и позволяющая избежать убытков из-за остановки печи. Для безопасности персонала система стационарных газоанализаторов осуществляет комплексный контроль за присутствием вредных примесей в воздухе.

ДП-4 имеет полезный объем 2 тысячи кубометров. Ее плановая производительность 3,6 тысяч тонн в сутки. С запуском печи металлурги выводят в эксплуатацию и коксовую батарею №1. Она полностью готова к работе и оснащена экологичным газосборником, исключающим выброс в атмосферу коксового газа.