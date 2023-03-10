Уральская Сталь – первое металлургическое предприятие конференции развития Арктики

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) первой из металлургических предприятий выступила партнером Круглого стола VIII Международной конференции «Арктика: устойчивое развитие».

Мероприятие проходило 2-3 марта в Торгово-промышленной палате РФ, было посвящено актуальным вопросам освоения и развития данного региона. Уральская Сталь представила свои уникальные марки стали, способные выдерживать сложные арктические условия.

Это коррозионностойкие стали, криогенная сталь — специально освоенная для сосудов, работающих под давлением, аппаратов и трубопроводов для хранения и транспортировки сжиженного газа при температуре до -196˚С, а также самая востребованная на рынке атмосферостойкая сталь, конструкции из которой покрываются патиной, не подвергаются коррозии и не нуждаются в покраске, что является экологичным и экономичным аспектом эксплуатации сооружения. Именно такая сталь лежит в основе международного моста через Амур и виадука Транссибирской магистрали, построенных в 2022 году.

Членов форума заинтересовали возможности использования новотроицкой судостали для строительства ледоколов. Как было заявлено на конференции, в этом направлении существует дефицит качественного специализированного металла, а Уральская Сталь имеет богатый опыт его производства. На данный момент специалистами комбината проводятся активные исследования в области развития материалов для арктической инфраструктуры.

На Уральской Стали освоена широкая номенклатура штрипсового проката классов прочности К52-К60, совместно с Загорским трубным заводом осваивается сталь класса прочности К80, планируется дальнейшее освоение штрипсов класса прочности К100. Освоена линейка коррозионностойких штрипсовых сталей 09ГСФ, 13ХФА, 08ГБФ-У, химический состав и технология производства которых обеспечивает высокую сопротивляемость к водородному растрескиванию, сульфидному растрескиванию под напряжением и минимальные значения общей коррозии в средах, содержащих СO2 и H2S.

В целом Уральской Сталью освоено производство более 100 марок стали. Комбинат выпускает порядка 1 млн тонн в год проката повышенных качественных характеристик толщиной 8-50 мм, шириной 1500-2500 мм, длиной 4500-12200 мм. Создание вертикально-интегрированного холдинга с ЗТЗ дало возможность предложить мостовой индустрии новую продукцию – трубы и шпунты из мостостали, в том числе для регионов Крайнего Севера и Арктики.