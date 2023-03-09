Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов раскрывает детали ЕГЭ в 2023 году

Глава министерства образования Оренбургской области, Алексей Пахомов, поделился с представителями СМИ новостями о грядущих изменениях в ЕГЭ на 2023 год.

Пахомов отметил, что Единый государственный экзамен стал лучшим событием в российском образовании.

Однако, наряду с уже стандартной и хорошо отработанной процедурой экзамена, есть и новшество: ответы участников будут сканироваться прямо в аудитории. Такая практика уже внедрена в нескольких регионах России и должна быть введена повсеместно в ближайшее время.

По словам министра, это усовершенствование повышает объективность проверки, исключая возможность нарушений во время переноса бумаг между точками А и Б. Кроме того, контрольно-измерительные материалы будут доставляться в электронном виде через Интернет.

Пахомов отметил, что ЕГЭ является единственным форматом испытаний, который дает возможность абитуриентам из глубинки поступать в крупные вузы. В прежнее время, по словам министра, при поступлении с вступительными экзаменами были проявления коррупции. Однако ЕГЭ исключает такие возможности, что, по мнению Пахомова, делает его лучшим событием в истории российского образования.

Более 6 300 абитуриентов зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена в 2023 году. Среди предпочтительных предметов для сдачи на выбор абитуриентов — обществознание, информатика и физика. Заметно, что число желающих сдавать информатику выросло до 900, в то время как годом ранее их было меньше 700. Один выпускник даже выбрал китайский язык в качестве предмета экзамена. В прошлом году такой возможности не было.

Хотя подача заявлений закончилась 1 февраля, те, кто по уважительной причине не успел, могут подать заявление на участие в экзамене. Однако их заявления будут рассмотрены специальной комиссией, а не автоматически.

Экзамены будут проходить в три этапа:

досрочный – с 20 марта по 19 апреля;

основной – с 26 мая по 1 июля;

дополнительный – с 6 по 19 сентября.

Также предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительной причине пропустил экзамен или для тех, у кого совпадает дата сдачи нескольких предметов в один день.

Для уменьшения психологического давления проводятся пробные экзамены, полностью соответствующие реальным. Это помогает абитуриентам ознакомиться с процедурой и уметь рассчитывать время, а также снизить волнение. Однако процедура сдачи ЕГЭ все же довольно нервная. Сначала происходит проверка металлоискателем, затем абитуриенты ждут в аудитории, что может занять много времени. Ограничение движений перед камерами также может вызвать стресс. В конечном итоге, успех на экзамене зависит от самого абитуриента, его настроя и подготовки. Основное — за отведенное время успеть перенести ответы из черновиков.

Следует ли допускать тот факт, что подготовка к ЕГЭ сокращает качество знаний учащихся начальных классов? Эта практика предполагает, что ученики готовятся к экзаменам на других общеобразовательных уроках, а не на профильных. Например, будущий выпускник, сдающий экзамен по физике, может решать задачи по литературе. Учителя, как правило, идут на встречу ученикам, но такой подход приводит к снижению качества общих знаний детей. Корреспондент 56orb.ru обратился к министру образования Алексею Пахомову, чтобы узнать его мнение о необходимости борьбы с этим методом подготовки.

По словам министра, формирование знаний начинается с первого класса, но не с целью подготовки к ЕГЭ. ЕГЭ служит штангенциркулем для измерения объема знаний. Если тренировки помогают увеличить объем знаний или повысить степень их усвояемости, то это, безусловно, хорошо. По мнению министра, 10-11 классы являются профильными и определяют набор предметов, необходимых для поступления и учебы в университете. Ряд предметов становятся профильными, а другие – для общего развития. Например, если ученик поступает на филологический факультет, то предметы, связанные с биологией, будут вне приоритета. Они могут быть интересными, но не являются основными. Математика также может быть профильной или нет, в зависимости от специализации, которую выберет ученик. Если он хочет заниматься машинным переводом или искусственным интеллектом, то математика будет необходима. Если же ученик пойдет собирать фольклор, то математика не будет так важна. Министр заключил, что если подготовка к ЕГЭ сводится к поверхностному повторению материала без учета его содержания, то это плохо. Если же тренировки позволяют закрепить материал и повысить интеллектуальный уровень ученика, то это хорошо.