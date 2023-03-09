Несколько городов в России сталкиваются со сбоем Uber и Яндекс Go, включая Оренбург

9 марта в Оренбурге был замечен серьезный сбой в работе популярных сервисов онлайн-заказа такси — Uber и «Яндекс Go». Проблема распространилась почти на все регионы России.

Пользователи столкнулись с трудностями, пытаясь заказать машину через данные сервисы, поскольку система выдавала сообщение об ошибке при загрузке данных и сервера. В настоящее время функция вызова такси по-прежнему недоступна и пользователи вынуждены искать другие способы передвижения.

Важно отметить, что Uber и «Яндекс Go» являются двумя крупнейшими сервисами онлайн-заказа такси в России.