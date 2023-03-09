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10 марта 2023 г.

Несколько городов в России сталкиваются со сбоем Uber и Яндекс Go, включая Оренбург

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Редакция Орен.Ру
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9 марта в Оренбурге был замечен серьезный сбой в работе популярных сервисов онлайн-заказа такси — Uber и «Яндекс Go». Проблема распространилась почти на все регионы России.

Пользователи столкнулись с трудностями, пытаясь заказать машину через данные сервисы, поскольку система выдавала сообщение об ошибке при загрузке данных и сервера. В настоящее время функция вызова такси по-прежнему недоступна и пользователи вынуждены искать другие способы передвижения.

Важно отметить, что Uber и «Яндекс Go» являются двумя крупнейшими сервисами онлайн-заказа такси в России.

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