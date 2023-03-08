Спасатели спасли малыша, оставшегося запертым в квартире в Оренбурге

7 марта, произошел случай в многоэтажном доме на проспекте Гагарина. Родители маленького ребенка, который еще не достиг полутора лет, позвонили в муниципальный диспетчерский центр, сообщив, что их ребенок закрылся один в квартире.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города быстро прибыли на место и смогли попасть в квартиру через окно, спасая ребенка. Все заняло несколько минут, и малыш был найден внутри квартиры в состоянии паники.

Однако, благодаря быстрой и профессиональной работе спасателей, ребенок не пострадал и был передан своей маме.