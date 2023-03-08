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9 марта 2023 г.

Цены на бензин в Оренбуржье неуклонно снижаются: за год — на 0,8%

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Редакция Орен.Ру
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РИА «Рейтинг» провело исследование по доступности бензина для жителей каждого региона России на основе данных Росстата. Оренбургская область заняла 56 место из 85 исследованных регионов.

Методика исследования включала расчет количества бензина, которое житель конкретного региона может купить на свою среднемесячную зарплату.

В январе текущего года цена на бензин марки АИ-92 в Оренбургской области составила 46 рублей 72 копейки. На среднюю зарплату оренбуржцу хватит на покупку 798 литров этого бензина. Для сравнения, в Ямало-Ненецком автономном округе можно купить 2685 литров, а в Ингушетии — 586.

Как отмечает РИА Новости, снижение цены на топливо является общероссийской тенденцией, вызванной переизбытком нефтепродуктов на фоне санкций. С этой весны цена на топливо снижалась, а с июля не росла.

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