Наступление болезней: Оренбуржье столкнулось с увеличением случаев ОРВИ и гриппа перед праздником

С начала февраля в Оренбургской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) во всех возрастных группах. По словам специалистов Роспотребнадзора, это может быть связано с тем, что люди все реже обращаются за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

Больше всего заболевших в возрастной группе школьников от 7 до 14 лет и среди лиц старше 15 лет. Самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в Александровском, Илекском и Тюльганском районах. В Оренбурге, Кваркенском и Первомайском районах также отмечаются высокие показатели заболеваемости.

Чтобы выяснить, какой вирус вызывает ОРИ и грипп, было протестировано более 4 тысяч больных. Оказалось, что в большинстве случаев оренбуржцы заражаются гриппом – около 63 процентов.