Руководители «Уральской Стали» поздравили женщин с 8 Марта

Генеральный и управляющий директора компании «Уральская Сталь» поздравили жительниц Оренбургской области с наступлением весны.

— Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с вашим праздником — Международным женским днём! Этот праздник – еще один повод напомнить о том, как сильно мы вас уважаем и любим, ценим не только за высочайший профессионализм, но и за прекрасные личные качества.

Всех нас искренне восхищает то, как вам удается сочетать преданность, ответственный подход к делу и профессионализм с деликатностью, свежестью взглядов и чуткостью к вашим коллегам. Какие бы трудности не стояли перед вами в профессиональной жизни, вы всегда находите силы и энергию для заботы о своих родных и близких людях.

Хочу пожелать, чтобы то участие и тепло, которые вы отдаёте, всегда многократно возвращалась вам. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, любви и благополучия! С праздником! — сказал генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.

— Милые женщины! Сердечно поздравляю всех вас с 8 марта! Вы являетесь великим национальным достоянием нашей страны. Преуспевая на работе или творчестве, вы находите силы и время быть прекрасными, обустраивать быт, уделять внимание близким и дарить бесконечную любовь и терпение детям. Дорогие, смысл нашей жизни в этом мире дополняет ваша поддержка и вдохновение. Благодарим вас за тепло, внимание и самоотдачу.

Пусть праздник будет ярким, принесет множество приятных сюрпризов и создаст настроение на год вперёд! Желаю, чтобы все мечты обязательно воплощались в реальность, а каждый день был наполнен только позитивными моментами. Душевного вам покоя, большой любви и взаимопонимания в семьях, успехов в делах и профессиональных свершений! — говорится в обращении управляющего директора АО «Уральская Сталь» Ильдара Искакова.