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8 марта 2023 г.

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе Оренбург-Соль-Илецк: никто не пострадал

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Редакция Орен.Ру
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На трассе, в районе Соль-Илецка произошло ДТП — пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся. Инцидент произошел на автодороге Оренбург-Соль-Илецк. По данным региональной полиции, 7 марта на 98-м километре автодороги неуправляемый автобус VanHool совершил аварию.

В автобусе на момент происшествия находились 14 пассажиров и два водителя. Спасатели и медики быстро прибыли на место происшествия и оказали всем помощь. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские работают на месте аварии, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.

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