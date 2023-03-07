Автобус с пассажирами перевернулся на трассе Оренбург-Соль-Илецк: никто не пострадал

На трассе, в районе Соль-Илецка произошло ДТП — пассажирский автобус вылетел с дороги и перевернулся. Инцидент произошел на автодороге Оренбург-Соль-Илецк. По данным региональной полиции, 7 марта на 98-м километре автодороги неуправляемый автобус VanHool совершил аварию.

В автобусе на момент происшествия находились 14 пассажиров и два водителя. Спасатели и медики быстро прибыли на место происшествия и оказали всем помощь. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские работают на месте аварии, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.