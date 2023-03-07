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8 марта 2023 г.

На улице Шевченко в Оренбурге три автомобиля насмерть сбили пешехода

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Редакция Орен.Ру
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Жуткое ДТП на улице Шевченко в Оренбурге оставило насмерть сбитого пешехода и три поврежденных автомобиля.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» наехал на пенсионера, который переходил дорогу в неустановленном месте. Мужчину отбросило на машину «Шкода Октавия», а затем под автомобиль «Лада-211 441», который двигался во встречном направлении. К сожалению, от полученных травм пенсионер скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Такие трагические случаи напоминают нам о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности на дороге. Пешеходам нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу и соблюдать правила безопасности.

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