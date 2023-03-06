Паводок-2023: паводок в Оренбуржье ожидается напряженный

Сегодня в Оренбурге прошло заседание противопаводковой комиссии. В ходе встречи участники обсудили вопросы безопасности жителей города во время возможного затопления.

На сегодняшний день прогнозы метеорологов на прохождение паводков в этом году не самые лучшие. В Оренбурге и пригородах все показатели, в том числе влажность почвы, глубина промерзания грунта, объем снегозапасов значительно выше нормы. Открытие Урала состоится с 12 по 17 апреля и Сакмары – с 10 по 15 апреля. Верхний предел уровня реки Урал у Оренбурга может достичь 850-950 см.

— Когда ситуация будет складываться согласно прогнозируемому сценарию, в зоне паводка окажутся не только поселок «Кузнечный», микрорайон 18 разъезд, Берды и дачные массива на территории города. Всего лишь неделя, чтобы подготовиться к завершению всех работ. Уборка снега, прочистка ливневой канализации и каналов для отвода талых вод. Распиливание льда на реках. Первый заместитель главы города отметил, что необходимо актуализировать информацию о количестве проживающих людей в зонах возможного подтопления, отметил Алексей Кудинов.

На сегодняшний день в потенциальной зоне подтопления находятся около 1 700 жилых домов с населением 4 725 человек. В случае эвакуации жителей с подтопленных территорий будут размещены в ДК «Орбита», ДК «Заря», школах No6, 11, 35 и 60. 24.24.