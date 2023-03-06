Аглоцех Уральской Стали – почти 180 млн тонн агломерата за 60 лет

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) отмечает 60-летие агломерационого производства. По случаю юбилея награждено около восьмидесяти передовиков и ветеранов.

Подразделение занимает особое место в структуре предприятия – стоит в самом начале технологической цепочки производства, и основа качества металлопродукции с маркой Уральской Стали закладывается именно здесь. Ежесуточно цех выдает по 8 тысяч тонн агломерата для доменных печей. За 60 лет цех выпустил почти 180 млн тонн продукта высокого качества.

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За годы существования аглоцех стал своеобразной кузницей кадров, воспитав настоящих мастеров своего дела, стремящихся совершенствовать производственных процесс, внедрять малоотходные технологии и методы вторичной переработки и утилизации отходов. Сегодня здесь трудятся почти полтысячи сотрудников – машинисты конвейеров, вагонопрокидывателей, смесительных барабанов, дробильщики, бункеровщики, агломератчики и другие специалисты. На торжественной программе по случаю юбилея подразделения за ответственный труд и большой вклад в развитие цеха и комбината в целом в различных номинациях отмечены около восьмидесяти лучших работников и ветеранов производства.

В соответствии с инвестиционной программой компании на комбинате идет планомерная реконструкция производственных мощностей, которая касается и аглоцеха. Здесь идет системная работа над усовершенствованием производственного оборудования, что позволяет повышать производительность и качество агломерата, а также проводится благоустройство рабочих мест, помещений непроизводственного назначения и общее преображение внешнего облика цеха. В этом году планируется установить 810 элементов мультициклона, увеличить длину окомкователя на агломашине №1, заменим молотковую и коксовую дробилки. Специалисты повышают качество агломерата, увеличивая в нем количество железа, снижая содержание мелочи. На таком сырье доменные печи работают лучше и экономнее.