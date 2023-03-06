Аглоцех Уральской Стали – почти 180 млн тонн агломерата за 60 лет

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) отмечает 60-летие агломерационого производства. По случаю юбилея награждено около восьмидесяти передовиков и ветеранов.
Подразделение занимает особое место в структуре предприятия – стоит в самом начале технологической цепочки производства, и основа качества металлопродукции с маркой Уральской Стали закладывается именно здесь. Ежесуточно цех выдает по 8 тысяч тонн агломерата для доменных печей. За 60 лет цех выпустил почти 180 млн тонн продукта высокого качества.
За годы существования аглоцех стал своеобразной кузницей кадров, воспитав настоящих мастеров своего дела, стремящихся совершенствовать производственных процесс, внедрять малоотходные технологии и методы вторичной переработки и утилизации отходов. Сегодня здесь трудятся почти полтысячи сотрудников – машинисты конвейеров, вагонопрокидывателей, смесительных барабанов, дробильщики, бункеровщики, агломератчики и другие специалисты. На торжественной программе по случаю юбилея подразделения за ответственный труд и большой вклад в развитие цеха и комбината в целом в различных номинациях отмечены около восьмидесяти лучших работников и ветеранов производства.
В соответствии с инвестиционной программой компании на комбинате идет планомерная реконструкция производственных мощностей, которая касается и аглоцеха. Здесь идет системная работа над усовершенствованием производственного оборудования, что позволяет повышать производительность и качество агломерата, а также проводится благоустройство рабочих мест, помещений непроизводственного назначения и общее преображение внешнего облика цеха. В этом году планируется установить 810 элементов мультициклона, увеличить длину окомкователя на агломашине №1, заменим молотковую и коксовую дробилки. Специалисты повышают качество агломерата, увеличивая в нем количество железа, снижая содержание мелочи. На таком сырье доменные печи работают лучше и экономнее.