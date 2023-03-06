В Оренбурге появился в продаже автограф Юрия Гагарина за 10 000 рублей

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже автографа первого космонавта СССР Юрия Гагарина. Жительница Оренбурга просит за него 10 000 руб.

Оренбурженка рассказала журналисту Orenburg.kp, что продает свой автограф потому что он лежит без дела и может принести пользу кому-то из них. Например, коллекционерам.

Автограф Гагарина появился на вырезке из газеты в 1967 году. Когда ее отец, будучи ребенком, ходил к теще Юрия Гагарина. А тогда в дом на улице Аксакова приехал уже сам Юрий. Они узнали об этом от всех соседей. В этот момент они получили автографы.

По данным издания, в 1957 году Юрий Гагарин окончил первое военное авиационное училище летчиков имени Ворошилова. Здесь же он познакомился с будущей женой Валентиной. Кроме того, здесь в 1969 году открыли дом-музей имени Гагарина.

Мемориальный музей-квартира Юрия Алексеевича Гагариных был вновь открыт в 2001 году, к 40-летию полета Юрия Алексеевича в космос. И в 2021 году он был уже гораздо больше.

В этот день Юрию Гагарину исполнилось бы 89.