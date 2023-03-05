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6 марта 2023 г.

Денис Сафин поздравил коллектив комбината Уральская Сталь с 68-летием со дня основания предприятия

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Редакция Орен.Ру
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю весь многотысячный коллектив комбината Уральская Сталь с 68-летием со дня основания предприятия!

Запущенный 5 марта 1955 г., во вторую послевоенную «пятилетку», комбинат стал символом возрождения промышленной мощи нашей страны. У комбината менялись названия: ОХМК, Носта, Уральская Сталь, – но неизменным оставалось качество новотроицкой продукции, твердый характер металлургов, самоотверженный и ответственный труд коллектива предприятия.

Сегодня комбинат переживает новый этап своего развития: оптимизируются существующие и строятся новые производства, модернизируется экологическая инфраструктура, изменяются производственные и логистические цепочки, расширяются социальные программы для города и коллектива Уральской Стали. Мы нацелены на то, чтобы сделать комбинат эффективным и технологичным предприятием, условия работы коллектива – комфортными, а Новотроицк – чистым и современным городом.

Я искренне желаю комбинату процветания и развития, а сотрудникам — новых достижений, личного счастья и благополучия!

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Д.Г. Сафин

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