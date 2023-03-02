В ближайшие пять лет в развитие Уральской Стали холдинг вложит 100 млрд рублей

02 марта 2023 года, Новотроицк

На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) состоялась встреча представителей трудового коллектива с руководством компании. Собравшиеся обсудили результаты работы за год и основные направления развития комбината, наградили передовиков производства.

Генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин в своем обращении отметил, что руководство позитивно оценивает динамику развития комбината и компании в целом. Объединение предприятий проходило в непростое время, но все производственные и экономические процессы холдинга показали устойчивость. Денис Сафин подчеркнул, что сегодня Уральская Сталь является российским лидером поставок мостостали, в большом количестве реализует чугун, заготовку для производства рельс и железнодорожных колес. Компания планирует наращивать обороты производства по всем видам продукции, в частности, уже сегодня ни один нефтегазовый проект в стране не обходится без использования загорских труб. На ближайшие 5 лет разработана обширная инвестиционная программа на сумму порядка 100 млрд рублей. Реализованные в ее рамках мероприятия позволят запустить новые производственные мощности, наладить выпуск новых видов продукции, уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда работников с ремонтом всех помещений непроизводственного назначения. Также Денис Галялхакович подчеркнул, что, помимо развития комбината, большое внимание будет уделяться городу. Создание комфортных условий для жизни и работы является одной из основных целей в развитии предприятия. Планируется, что в ближайшем будущем при финансировании компании откроется агентство по развитию Новотроицка, которое совместно с муниципалитетом будет развивать город и обустраивать городскую среду.

Управляющий директор Уральской Стали Ильдар Искаков поблагодарил руководство холдинга за кредит доверия коллективу, за инвестиции в модернизацию производства и благоустройство города, а металлургов – за ответственный компетентный труд. Ильдар Фаритович призвал усилить компетенции, работать в лучших традициях, но с новыми методами, чтобы достойно продолжить новую эру комбината.

За вклад в повышение эффективности предприятия, высокий уровень профессионализма и верность интересам Уральской Стали отмечены 25 работников в номинациях: «Заслуженный работник», «Лучший молодой работник» и «Успешный старт».

В ходе «Открытого диалога» работники смогли напрямую задать руководителям волнующие вопросы о начислении премий, привлечении молодых специалистов, развитии производства, улучшений условий труда, благоустройстве комбината и города.

С рабочим визитом в этот день Уральскую Сталь посетил и губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Совместно с руководителями Уральской Стали он ознакомился с результатами работ на объектах производственных инвестиций компании.

На этот год на комбинате запланирована реализация важнейшего стратегического мероприятия, которое позволит увеличить выпуск стали до 2,4 млн тонн в год. Для этого в электросталеплавильном цехе планируется провести модернизацию с удлинением одного из пролётов, формированием нового миксерного отделения, установкой нового вакууматора и разливочной машины.

Руководители также посетили площадку строительства трубопрокатного цеха мощностью 250 тысяч тонн в год бесшовных труб, который будет запущен в этом году. Проект знаменует новый этап развития комбината, откроет перед предприятием новые перспективы и обеспечит гибкость производства и создаст более 500 новых рабочих мест.

Губернатор высоко оценил усилия компании в модернизации оборудования и запуску новых производственных мощностей комбината для освоения новых видов продукции.