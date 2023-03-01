Уральская Сталь и Загорский трубный завод отметили первый год работы в составе единого металлургического холдинга ростом производственных показателей

1 марта 2023 года исполняется ровно один год с момента объединения металлургического комбината полного цикла «Уральская Сталь» (г. Новотроицк, Оренбургская область) и Загорского трубного завода (ЗТЗ) – производителя труб большого диаметра (г. Пересвет, Московская область) в единый вертикально-интегрированный металлургический холдинг. Созданную в 2022 году для руководства производственными активами Управляющую компанию возглавил генеральный директор Денис Галялхакович Сафин.

По словам Дениса Сафина:

«объединение «Загорского трубного завода» и комбината «Уральская Сталь» являлось частью стратегии по строительству вертикально интегрированного холдинга на базе сильных металлургических предприятий, обладающих значительным потенциалом синергий в управлении, научно-техническом развитии и производстве. Этот процесс стал серьезным вызовом, учитывая тот факт, что объединение происходило в феврале 2022 года на фоне беспрецедентной турбулентности во внешней среде. Тем не менее, сегодня мы видим, что это решение оказалось полностью оправданным».

Несмотря на снижение объемов выпуска металлургической продукции в целом по рынку в 2022 года, комбинат Уральская Сталь смог нарастить выпуск конечной продукции. Производство стали достигло более 1,5 млн тонн, стального проката – около 900 тысяч тонн. Произошли изменения в структуре отгрузки: в 1,5 раза увеличен объём отгрузки мостовых сталей и в 3 раза – штрипса в адрес Загорского трубного завода. Сам подмосковный завод увеличил отгрузку готовой продукции на 32% по сравнению с прошлым годом, что составило более 465 тысяч тонн готовой продукции. В результате объединения с Уральской Сталью Загорский трубный завод получил гарантированные поставки стального листа требуемого качества для производства труб большого диаметра, что стало для предприятия заметным конкурентным преимуществом.

К настоящему времени на заводе произведено более 2,5 миллиона тонн труб. Освоены новые виды продукции: биметаллическая труба и ТБД из стали категории прочности Х100, произведена опытная партия труб для транспортировки водорода. Завод также выпустил первую промышленную партию труб большого диаметра для зон активных тектонических разломов. Расширена география поставок на региональные рынки – от Мурманска до Петропавловска-Камчатского.

Как отметил Денис Сафин,