Обеды металлургов Уральской Стали станут бесплатными

На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) размер компенсации на питание работников увеличится почти вдвое. На это будет направлено порядка 65 млн рублей в год.

Изменение вводится с 1 марта. Теперь компенсация будет составлять 100 рублей вместо 55 за отработанную смену. Сотрудники смогут пообедать за счет предприятия, предъявив карту питания на кассе. На эту сумму предусмотрены полноценные комплексные обеды или ланч-боксы.

Решение руководства продиктовано заботой о здоровье работников. Свежеприготовленные холодные и горячие блюда разработаны с учетом потребностей в калориях и полностью сбалансированы.

По словам директора по социальным вопросам Дениса Меньшикова, порционные объемы и стоимость блюд, которые готовят для металлургов повара Уральского Сервиса, останутся на прежнем уровне.

Повышение дотации направлено на увеличение количества работников, отдающих предпочтение питанию в столовых комбината. Сегодня в них обедает почти половина персонала комбината. Показатель планируют увеличить до 70 %.