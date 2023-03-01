-3 C
Оренбург
1 марта 2023 г.

Обеды металлургов Уральской Стали станут бесплатными

Главное

Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

На Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) размер компенсации на питание работников увеличится почти вдвое. На это будет направлено порядка 65 млн рублей в год.

Изменение вводится с 1 марта. Теперь компенсация будет составлять 100 рублей вместо 55 за отработанную смену. Сотрудники смогут пообедать за счет предприятия, предъявив карту питания на кассе. На эту сумму предусмотрены полноценные комплексные обеды или ланч-боксы.

Решение руководства продиктовано заботой о здоровье работников. Свежеприготовленные холодные и горячие блюда разработаны с учетом потребностей в калориях и полностью сбалансированы.

По словам директора по социальным вопросам Дениса Меньшикова, порционные объемы и стоимость блюд, которые готовят для металлургов повара Уральского Сервиса, останутся на прежнем уровне.

Повышение дотации направлено на увеличение количества работников, отдающих предпочтение питанию в столовых комбината. Сегодня в них обедает почти половина персонала комбината. Показатель планируют увеличить до 70 %.

Предыдущая новость4-летняя девочка скатилась с горки под колеса машины
Следующая новостьУральская Сталь и Загорский трубный завод отметили первый год работы в составе единого металлургического холдинга ростом производственных показателей

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.