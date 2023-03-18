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19 марта 2023 г.

«Спартак» не смог забить ворота «Оренбурга» в матче 20-го тура РПЛ, проиграв со счетом 2:0

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Редакция Орен.Ру
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В субботу 18 марта в Оренбурге состоялся матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным «Оренбургом» и московским «Спартаком».

Хозяева поля одержали победу со счетом 2:0, забив два гола в первом тайме. Юрий Ковалев и Дмитрий Воробьев забивают голы на 17-й и 23-й минутах соответственно.

Это стало первым поражением красно-белых в чемпионате после десяти беспроигрышных игр подряд. Также «Спартак» впервые с августа 2022 года не сумел забить ни одного гола в матче РПЛ.

В ходе игры защитник москвичей Георгий Джикия получил травму и был заменен на Кейта Бальде. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

# Интересные факты:

  • Матч прошел на стадионе «Газовик» и начался в 13:30 по московскому времени.
  • Матч закончился победой «Оренбурга» со счетом 2:0. Голы забили Александр Сутормин (11-я минута) и Дмитрий Воробьев (90+3-я минута).
  • Матч стал первым в РПЛ, на который была обязательна карта болельщика.
  • Матч посетили 4743 зрителя.

# Статистика матча:

  • Владение мячом: Оренбург — 38%, Спартак — 62%.
  • Удары в створ: Оренбург — 4, Спартак — 3.
  • Угловые: Оренбург — 2, Спартак — 6.
  • Фолы: Оренбург — 14, Спартак — 12.
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