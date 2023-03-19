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19 марта 2023 г.

В возрасте 48 лет скончался Николай Затылкин

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Редакция Орен.Ру
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Николай Затылкин, главный режиссер российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia и постановщик конкурсов «Мисс Россия», был найден мертвым на северо-западе Москвы в возрасте 48 лет.

Источник сообщил об этом ИА REGNUM. Утром 16 марта жена Николая, Ольга, обратилась в полицию из-за его пропажи. Мужчина не отвечал на звонки и сообщения два дня. Полиция направила наряд по одному из адресов, где предполагалось нахождение Николая. Тело мужчины было обнаружено в одной из комнат с признаками острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Николай Затылкин был известен как основатель и руководитель Zatylkin Fashion Team, занимавшейся организацией крупных модных показов. Он также работал продюсером и главным режиссером показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia и был режиссером-постановщиком национального конкурса «Мисс Россия» и его финального шоу в 2021 году. Николай Затылкин также участвовал в качестве эксперта в съемках реалити-шоу «Ты Топ-модель» на ТНТ, где ставил дефиле для участниц.

Подробности:

# Причина смерти

Предварительная причина смерти Николая Затылкина — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

## Кто такой Николай Затылкин?

Николай Затылкин — известный режиссер модных показов и конкурсов красоты, основатель компании Zatylkin Fashion Team. Он работал с мировыми брендами и звездами шоу-бизнеса. Он был женат на Ольге Затылкиной и имел двух детей.

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