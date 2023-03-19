Оренбуржцы останутся без цирка на два года: здание закрыли на реконструкцию

В связи с началом капитального ремонта оренбургский цирк прекратил свою деятельность. По словам представителей министерства культуры области, работы должны закончиться весной 2024 года.

— Мы сейчас занимаемся разработкой проектной документации и выбором архитектурных решений для цирка. В течение этого лета и следующей зимы цирк не будет работать. Но после ремонта мы получим современный круглогодичный цирк, — рассказали «Оренбург Медиа» в ведомстве.

Также в минкультуре добавили, что летом Росгосцирк планирует привезти в Оренбург шапито, чтобы компенсировать отсутствие местного цирка.

Напомним, что действующее здание цирка было построено в 1975 году и не имеет системы отопления. Поэтому оно может функционировать только летом. Капремонт начнется в 2023 году и продлится около года. В 2025 году оренбургский цирк отпразднует свое 90-летие.

Стоит отметить, что здание цирка принадлежит федеральной собственности. В 2022 году Заксобрание Оренбургской области приняло закон, который позволяет финансировать ремонт цирка из областного бюджета наравне с Росгосцирком.

После ремонта оренбургский цирк получит системы вентиляции и отопления, а также улучшенную инфраструктуру для артистов. Цирк сможет радовать зрителей круглый год.

О строительстве нового цирка в Оренбурге говорят уже много лет, но проекты меняются, а цель остается одна — создать цирк нового поколения.

Оренбургский цирк имеет долгую историю, которая началась в начале XIX века с выступлений гастролирующих артистов на ярмарках. Первый летний цирк был открыт в 1913 году, а первое постоянное здание цирка было построено в 1935 году. Однако оно сгорело в 1945 году, и с тех пор цирк не имел своего дома до 1978 года, когда было возведено нынешнее здание.

# Вот несколько интересных фактов об Оренбургском цирке: