Оренбуржцы останутся без цирка на два года: здание закрыли на реконструкцию

В связи с началом капитального ремонта оренбургский цирк прекратил свою деятельность. По словам представителей министерства культуры области, работы должны закончиться весной 2024 года.
— Мы сейчас занимаемся разработкой проектной документации и выбором архитектурных решений для цирка. В течение этого лета и следующей зимы цирк не будет работать. Но после ремонта мы получим современный круглогодичный цирк, — рассказали «Оренбург Медиа» в ведомстве.
Также в минкультуре добавили, что летом Росгосцирк планирует привезти в Оренбург шапито, чтобы компенсировать отсутствие местного цирка.
Напомним, что действующее здание цирка было построено в 1975 году и не имеет системы отопления. Поэтому оно может функционировать только летом. Капремонт начнется в 2023 году и продлится около года. В 2025 году оренбургский цирк отпразднует свое 90-летие.
Стоит отметить, что здание цирка принадлежит федеральной собственности. В 2022 году Заксобрание Оренбургской области приняло закон, который позволяет финансировать ремонт цирка из областного бюджета наравне с Росгосцирком.
После ремонта оренбургский цирк получит системы вентиляции и отопления, а также улучшенную инфраструктуру для артистов. Цирк сможет радовать зрителей круглый год.
О строительстве нового цирка в Оренбурге говорят уже много лет, но проекты меняются, а цель остается одна — создать цирк нового поколения.
Оренбургский цирк имеет долгую историю, которая началась в начале XIX века с выступлений гастролирующих артистов на ярмарках. Первый летний цирк был открыт в 1913 году, а первое постоянное здание цирка было построено в 1935 году. Однако оно сгорело в 1945 году, и с тех пор цирк не имел своего дома до 1978 года, когда было возведено нынешнее здание.
# Вот несколько интересных фактов об Оренбургском цирке:
- Оренбургский цирк является одним из самых старых в России: его история началась в 1808 году с выступлений на ярмарках.
- Оренбургский цирк имеет свою труппу артистов, которая была основана в 2003 году. Труппа представляет программу «Мега цирк», которая включает разнообразные номера: от акробатики и жонглирования до клоунады и иллюзий.
- Оренбургский цирк регулярно принимает гостей из разных стран мира: например, в 2019 году здесь выступали артисты из Китая, Монголии, Узбекистана. Цирк также участвует в международных фестивалях и конкурсах.