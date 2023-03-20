Как власти Оренбуржья поддерживают малый и средний бизнес?

В 2023 году малый и средний бизнес Оренбурга и области получили значительную финансовую поддержку. Общий объём выделенных средств составил 4 миллиарда рублей.

Предприниматели смогли воспользоваться заемными средствами под 5% годовых, а также получить кредит на развитие бизнеса. В частности, более 300 предприятий получили кредитные средства на сумму 200 миллионов рублей.

Меры поддержки оказались особенно актуальны во время пандемии COVID-19, когда многие бизнесы испытывали серьезные трудности. Благодаря этой финансовой поддержке многие компании смогли сохранить свои рабочие места.

Большое внимание уделено развитию IT-сектора региона. В рамках программы поддержки IT-стартапов было выделено более 300 миллионов рублей на финансовую поддержку молодых предпринимателей.

По словам вице-губернатора Игната Петухова, на сегодняшний день в регионе принимаются все возможные меры по облегчению работы малого и среднего бизнеса. В прошлом году отменено порядка 10 000 проверок компаний, а в экономику региона поступило порядка 12,5 млрд рублей инвестиций.

Стоит отметить, что оренбургский бизнес продолжает адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям и для этого ему оказывают в том числе и консультативную помощь. Проводятся встречи местного бизнес-сообщества с представителями корпорации МСП (Федеральный институт по поддержке малого и среднего предпринимательства, созданный в 2015 году). Предприниматели региона активно получают услуги от МСП по цифровизации, помощь по расширению рынков сбыта, по сертификации выпускаемой продукции, привлечению льготных кредитов и т.д. Кроме того, запущены программы компенсации затрат на научно-исследовательские работы и инновации. В результате успешной реализации программы, многие компании смогли значительно расширить свой бизнес и увеличить прибыль.

Специальное внимание уделено развитию технологий с использованием возобновляемых источников энергии. Более 50 компаний получили гранты на разработку проектов в этой области.

В 2024 году ожидается продолжение программ финансовой поддержки для бизнесменов Оренбурга и области. Благодаря этому предприниматели смогут успешно развиваться и вести свой бизнес в период неопределенности на рынке.