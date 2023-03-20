На Уральской Стали стартовал третий этап 120-й межзаводской школы доменщиков

На базе Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в единый металлургический холдинг) открылся новотроицкий этап межзаводской школы по обмену опытом специалистов доменного производства.

Новотроицк – третий город в программе межзаводской школы доменщиков. До этого участники отраслевого мероприятия побывали на Нижнетагильском и Магнитогорском металлургических комбинатах. Школа объединила 40 специалистов доменного производства крупнейших металлургических комбинатов страны: Магнитогорского, Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Череповецкого металлургических комбинатов, Тулачермета и Уральской Стали, а также представителей корпорации Чермет, под эгидой которой с 2000 года почти ежеквартально проходят подобные встречи.

В программе – знакомство с участками доменного производства принимающих сторон, заслушивание и обсуждение докладов, обмен мнениями по актуальным вопросам развития доменного производства, обзорные экскурсии по производственным площадкам с посещением агломерационного, коксохимического и доменного производств. После недельной совместной работы доменщики обсудят имеющиеся технические и технологические проблемы и выработают ряд рекомендаций по улучшению производственных процессов.

Доменное производство Уральской Стали является одним из старейших и крупнейших в российской металлургической отрасли. Запущено 5 марта 1955 года. В настоящее время в его составе три действующие печи № 2, 3 и 4. Общегодовой объем выпускаемого чугуна – более 2 млн тонн. 60-65% направляется по производственной цепочке в электросталеплавильный цех, остальной объем – на разливочные машины, затем реализуется сторонним потребителям.

В течение последних лет новотроицкие металлурги одну за другой модернизировали и запустили новые современные доменные печи №2 и 3. Это дало стабильность производства чугуна и снижение экологической нагрузки. В начале текущего месяца ввели в строй после капитального ремонта доменную печь №4. Потребность в запуске возникла в связи с необходимостью увеличения объемов выпуска чугуна для производства больших объемов стали. По сравнению с прошлым годом к концу этого предприятие планирует работать тремя домнами и увеличить выпуск чугуна на 30% до 2,7 млн тонн, стали – на 7% до 1,7 млн тонн.