Как борются с травлей в школах Оренбургской области: отчет омбудсмена по правам ребенка

Школьный буллинг – одна из самых острых проблем современного образования. В Оренбургской области за прошлый год было зарегистрировано 56 случаев психологического насилия над учениками, которые требовали вмешательства уполномоченного по правам ребенка. Это следует из его годового отчета, опубликованного на сайте 56orb.ru.

По словам омбудсмена, большинство жалоб поступало от родителей детей, которые страдали от издевательств сверстников. В некоторых случаях дети сами обращались за помощью к уполномоченному или его представителям в муниципалитетах. В каждом конкретном случае проводилась проверка фактов буллинга и принимались меры для их прекращения и предотвращения.

— Мы работаем не только с жертвами травли, но и с агрессорами, а также с их родителями и педагогами. Наша задача – не наказать виновных, а помочь им понять причины своего поведения и изменить его к лучшему. Для этого мы привлекаем специалистов из разных сфер: психологов, социальных работников, юристов, правозащитников, — рассказал омбудсмен.

Он также отметил, что школьный буллинг – это не только проблема детей, но и всего общества. Поэтому необходимо развивать систему профилактики и коррекции насилия в образовательных учреждениях, а также повышать правосознание и толерантность граждан.