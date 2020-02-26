МегаФон открыл доступ к сети 5G в роуминге

Преимущества самой быстрой технологии беспроводной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках.

Роуминговым партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам МегаФона регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по-максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей[i]. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

Аналитик FintechLab Сергей Вильянов так прокомментировал новые возможности абонентов оператора:

«Знакомство с новым поколением связи во время заграничной поездки становится для россиян своеобразной традицией. Соседние страны запустили 3G и 4G раньше нас, и с 5G случилась ровно такая же история. Кстати, в свое время я первый раз попробовал 3G в Южной Корее на собственном телефоне с сим-картой Мегафона в роуминге.

В минувшем году операторы не раз демонстрировали тестовые зоны 5G, и в крупных российских городах уже установлено оборудование, позволяющее развернуть 5G-сети для массового использования. Требуется лишь относительно несложная настройка. Из сегодняшней новости можно сделать вывод, что все готово и для развертывания услуги в международном масштабе.

Но, к сожалению, сохраняется сложная ситуация с выделением частот для нового поколения связи. Отечественным операторам навязывают диапазон, отличающийся от того, который используют коллеги в Европе и Азии (3,4-3,8 ГГц (C-Band). Это может привести к тому, что у нас будет «своё» 5G, требующее специальных версий смартфонов, планшетов и других устройств, которые не заработают при поездке за границу.

Конечно, нельзя забирать частоты в ущерб безопасности государства, но, если опять же оглянуться назад, не менее «безвыходная» ситуация с частотами была и при переходе на 3G. Она благополучно разрешилась. Очень хочется верить, что и в этот раз разумные люди соберутся и договорятся».