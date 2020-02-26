Орчанин приобрел украденный телефон iPhone

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26 февраля 2020 г.

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Мировой судья Октябрьского района г. Орска вынес приговор в отношении орчанина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК РФ (заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем).

В суде установлено, что осужденный приобрел – получил от своего знакомого мобильный телефон марки «Apple iPhone 7 32Gb Jet Black», зная о том, что тот его украл.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину в содеянном, ходатайствовал о вынесении приговора в особом порядке уголовного судопроизводства

За совершенное преступление суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

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