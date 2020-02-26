Знакомится в кафе Орска взрослым мужчинам опасно

Летом 2019 года 21 летняя уроженка города Орска познакомилась в заведении с мужчиной 56 лет, который решил угостить ее шашлыком.

При этом мужчина пришел в кафе с портмоне, в котором находились документы и банковские карты. Спустя некоторое время мужчина решил отойти в туалет и оставил свое портмоне на столе, вернувшись, он обнаружил отсутствие своего имущества и самой подсудимой. Находясь дома, последний начал получать сообщения от Банка о снятии денежных средств, однако о хищении имущества заявил в полицию на следующий день. Подсудимой удалось похитить денежные средства в размере 37 тыс.руб., а всего на карте находились денежные средства в размере 40 001 руб.46 коп., банковская операция не была доведена до конца по независящим от подсудимой обстоятельствам.

Похищенные деньги подсудимая успела потратить в другом заведении на спиртные напитки, угощая компанию. При этом, возвращаясь домой в алкогольном опьянении подсудимая заснула в парке у вечного огня.

Подсудимая вину признала в полном объеме. В судебном заседании просила извинения у потерпевшего, последний их принял.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств по делу: явку с повинной, полное признание вины, молодой возраст, состояние здоровья, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кроме того, подсудимая встала на путь исправления, прекратила употреблять спиртное и устроилась на работу.

Приговором Октябрьского районного суда г.Орска подсудимая была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.325, ч.3 ст.30 п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, и ей назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс.руб. Суд удовлетворил исковые требования потерпевшего в счет возмещения ущерба на сумму 39 160 руб.

Приговор суда в законную силу не вступил.