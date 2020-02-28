В Оренбург доставили подарок от Марии Захаровой

Сразу пять «Капитанских дочек» А.С. Пушкина были доставлены сегодня по дипломатическим каналам в отдел краеведения Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Подарок от Марии Захаровой – директора Департамента информации и печати, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, вручил руководитель представительства МИД РФ в Оренбурге Александр Кузнецов.

Посетившую Оренбург в минувшем году М.В. Захарову заинтересовал совместный проект, инициированный в 2015 году Оренбургским благотворительным фондом «Евразия» и главной библиотекой Оренбуржья: «Если Пушкин – наше всё, то «Капитанская дочка» вся наша! – Собери с миру по «Капитанской дочке!» Идея собрать это бессмертное произведение А.С. Пушкина, выпущенное отдельной книгой на разных языках, разных лет и стран мира, захватила не только самих сотрудников библиотеки, но и многих гостей Оренбуржья. Ее поддержала «Литературная газета». На сегодняшний день в коллекции насчитывается более двухсот книг. Здесь есть эксклюзивное библиофильское издание Т. Готье и первое издание «Капитанской дочки» на французском, переводы на иврит и на языки бывших союзных республик.

Книгу, которой Пушкин прославил Оренбург на весь мир, Мария Захарова прислала на арабском, португальском, румынском, хорватском и шведском языках. Это книги, выходившие в разных странах в 50-е,70-е и 80-е годы ХХ века. Совсем свежее издание – 2018 года – выпущено в Ираке. Переводчик Фарман Гаиб Туама (1927, Багдад – 1990, Москва) – иракский писатель, образование получил в колледже искусств Каирского университета. В 1960 году переехал в Москву, где провёл остаток жизни. В этот период он переводил на арабский язык русских классиков, в том числе А.С. Пушкина. В 1967 году он был награждён орденом «Знак почёта». В 2017 году во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы установлен мемориальный бюст Г.Т. Фармана.

Коллекция «Капитанских дочек» в Оренбуржье продолжает пополняться, и принять участие в этом увлекательном процессе может каждый желающий. Адрес библиотеки: Россия, 460014, Оренбург, ул. Советская, 20.