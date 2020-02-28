Избрана мера пресечения в отношении директора ЗАО «Завод синтетического спирта»

Органами предварительного следствия исполнительный директор ЗАО «Завод синтетического спирта» Баклаженко О.В. обвиняется в том, что в период с 2017 по 2019 совершил неправомерные действия при банкротстве, дав указание подчиненным сотрудникам ЗАО «ЗСС», при наличии явных признаков несостоятельности (банкротства), о подготовке документов, на основании которых отчуждено по стоимости ниже среднерыночной имущество на сумму не менее 4 782 245 руб. 12 коп., причинив кредиторам ЗАО «ЗСС» ущерб в крупном размере.

Он же обвиняется в том, что в период с 01.01.2015 г. по 30.06.2019 г. с целью причинения ущерба кредиторам ЗАО «ЗСС» совершил сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли- продажи, которые были заключены на заведомо невыгодных условиях, влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов и уплатить ущерб в сумме 175 000 000 рублей, то есть, преднамеренном банкротстве.

Органы предварительного следствия ходатайствовали перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста, указывая, что Баклаженко О.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, скрывает информацию о месте нахождения доказательств по делу, оказывает давление на эксперта и, имея недвижимость за границей, может скрыться.

28 февраля 2020 года Ленинским районным судом г. Орска ходатайство следователя частично удовлетворено, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (в том числе, не покидать жилое помещение в определенное судом время, сдать загранпаспорт).

При этом суд учел, что факт наличия за границей имущества у Баклаженко О.В. не подтвержден, а лишь одна тяжесть предъявленного обвинения не может являться безусловным основанием для избрания меры пресечения, ограничивающей свободу.