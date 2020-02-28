0 C
Оренбург
29 февраля 2020 г.

Избрана мера пресечения в отношении директора ЗАО «Завод синтетического спирта»

Гендиректор Синтезспирта и его жена задолжали Сбербанку 1,7 млрд. рублей

Главное

Главное

В Оренбуржье стабильно снижаются показатели заболеваемости и смертности от туберкулеза

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, заболеваемость сократилась на 8,5 процента, а смертность от туберкулеза снизилась на...
Узнать больше
Главное

Прокуратура требует снести аварийные дома в Оренбурге

Прокуратура г. Оренбурга, реализуя предоставленные законом полномочия, приняла меры, направленные на ускорение процесса сноса расселенных аварийных домов на территории...
Узнать больше
Главное

Уголовное дело по «Семейной копилке» приобретает межрегиональный характера

С января 2020 года руководством следственного управления УМВД России по Оренбургской области в связи с приобретением уголовным делом по...
Узнать больше
Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Органами предварительного следствия исполнительный директор ЗАО «Завод синтетического спирта» Баклаженко О.В. обвиняется в том, что в период с 2017 по 2019 совершил неправомерные действия при банкротстве, дав указание подчиненным сотрудникам ЗАО «ЗСС», при наличии явных признаков несостоятельности (банкротства), о подготовке документов, на основании которых отчуждено по стоимости ниже среднерыночной имущество на сумму не менее 4 782 245 руб. 12 коп., причинив кредиторам ЗАО «ЗСС» ущерб в крупном размере.

Он же обвиняется в том, что в период с 01.01.2015 г. по 30.06.2019 г. с целью причинения ущерба кредиторам ЗАО «ЗСС» совершил сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками купли- продажи, которые были заключены на заведомо невыгодных условиях, влекущие неспособность удовлетворить требования кредиторов и уплатить ущерб в сумме 175 000 000 рублей, то есть, преднамеренном банкротстве.

Органы предварительного следствия ходатайствовали перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста, указывая, что Баклаженко О.В. обвиняется в совершении тяжкого преступления, скрывает информацию о месте нахождения доказательств по делу, оказывает давление на эксперта и, имея недвижимость за границей, может скрыться.

28 февраля 2020 года Ленинским районным судом г. Орска ходатайство следователя частично удовлетворено, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (в том числе, не покидать жилое помещение в определенное судом время, сдать загранпаспорт).

При этом суд учел, что факт наличия за границей имущества у Баклаженко О.В. не подтвержден, а лишь одна тяжесть предъявленного обвинения не может являться безусловным основанием для избрания меры пресечения, ограничивающей свободу.

ИсточникПресс-служба Ленинского районного суда г. Орска оренбургской области
Предыдущая новостьКоронавирус: 12 мифов о смертельном вирусе Covid-19

Последние новости

Новости

Коронавирус: 12 мифов о смертельном вирусе Covid-19

Может ли регулярное промывание носа физиологическим раствором помочь предотвратить появление нового коронавируса? Эффективны ли антибиотики для профилактики и лечения нового коронавируса? Эффективны ли...
Узнать больше
Новости

В Оренбург доставили подарок от Марии Захаровой

Сразу пять «Капитанских дочек» А.С. Пушкина были доставлены сегодня по дипломатическим каналам в отдел краеведения Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Подарок...
Узнать больше
Новости

Коронавирус COVID-19: как правильно мыть руки. Вирусолог советует

Как правильно мыть руки чтобы защитить себя от коронавируса COVID-19? Сегодня многие заболевания медики называют "болезнью грязных рук". Действительно с немытыми руками связаны тысячи вспышек...
Узнать больше
«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Сетевое издание «ОРЕН.РУ / OREN.RU» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 января 2017 года. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 68408.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.