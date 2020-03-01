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1 марта 2020 г.

На день рождении «аптечного инстаблогера» умерло три человека

Около 25 кг замороженного углекислого газа засыпали в бассейн, чтобы поразить гостей «визуальным эффектом».

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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Пострадавшие отмечали 29-й день рождения популярного блогера в Instagram Екатерины Диденко в сауне в Москве.

Около 25 кг сухого льда отдыхающие добавили в бассейн для создания «визуального эффекта», чтобы произвести впечатление на гостей.

Гости в бассейне и вокруг него, мгновенно начали задыхаться и терять сознание.

Несколько человек пострадали во время трюка, в том числе муж Екатерины Диденко, 32-летний Валентин Диденко, который, как сообщается, тоже погиб.

Мать двоих детей ранее опубликовала видеообращение для миллиона своих последователей, что ее муж был доставлен в реанимацию.

Сухой лед, который представляет собой замороженный углекислый газ, при попадании в воду образует тяжелые пары.

Причина смерти еще не известна, но пары могут вызывать повышенный уровень углекислого газа в крови при выбросе в недостаточно проветриваемом помещении. Человек может мгновенно потерять сознание.

Следственный комитет России расследует инцидент.

Пресс-секретарь Юлия Иванова подтвердила, что в дополнение к трем смертельным случаям пострадали другие люди, но не уточнила, сколько.

Веб-сайт банного комплекса показывает, что он состоит из примерно десятка комнат, в которых есть сауны или хаммамы, небольшие бассейны и развлекательное оборудование.

Екатерина Диденко — квалифицированный фармацевт, который делится советами о том, как сэкономить на фармацевтической продукции, на своей странице в Instagram.

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