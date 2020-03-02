10 лет исполнилось Оренбургскому туристическо-информационному центру

Сегодня исполняется 10 лет Оренбургскому туристическо-информационному центру. Один из самых успешных и устойчивых проектов Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» открыл свои двери для посетителей 2 марта 2010 года в пешеходной зоне Оренбурга. С тех пор арка дома №27 по улице Советской, ведущая к «Сувенирам Оренбурга», стала достопримечательностью и излюбленным местом для гостей Оренбуржья. Уже в скором времени в рамках выигранного в 2019 году гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества фонд «Евразия» откроет здесь новое музейное пространство. В заброшенном подвале, предоставленном фонду в пользование Оренбургским городским Советом несколько лет назад, появится Галерея выдающихся оренбуржцев «Наши люди». Ее название родилось благодаря одноименному циклу передач ГТРК «Оренбург», которые уже шестой год ведут президент фонда «Евразия» Игорь Храмов и журналист Елена Стрельникова.

В среду 4 марта в 12.00 Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» приглашает оренбургских журналистов и блоггеров в Оренбургский туристическо-информационный центр (ул. Советская, 27). Пользуясь юбилейным поводом, «Евразия» познакомит коллег с ходом работ по реализации президентского гранта. Планируется, что галерея выдающихся оренбуржцев кратко, но выразительно расскажет о трех десятках людей, хорошо известных далеко за пределами Оренбуржья, чьи судьбы неразрывно связаны с нашим краем. Среди героев мини-музея фонда «Евразия» политики Виктор Черномырдин и Георгий Маленков, поэты Юрий Энтин и Юрий Ряшенцев, писатели Владимир Маканин и Морис Дрюон, актеры театра и кино Лев Дуров, Георгий Мартынюк, Виктор Борцов, режиссер-аниматор Гарри Бардин, сценарист Алексей Саморядов, сильнейший человек мира Александр Засс и многие другие.

Официальное открытие Галереи выдающихся оренбуржцев «Наши люди» состоится через месяц.