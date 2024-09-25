Иммунизация против гриппа в Оренбургской области: рост заболеваемости ОРВИ

На 38-й неделе календарного года (с 16 по 22 сентября 2024 года) в Оренбургской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детей и взрослых. По сравнению с предыдущей неделей количество случаев увеличилось, причём 46% заболевших приходится на город Оренбург.

Согласно данным лабораторного мониторинга, распространение заболеваний обусловлено респираторными вирусами негриппозной этиологии: риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами, респираторно-синцитиальными вирусами и сезонными коронавирусами. По итогам недели доля новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди всех респираторных заболеваний составила 1,6%.

В регионе продолжается активная иммунизация против гриппа. На 38-й неделе поступила вторая партия вакцин для прививочной кампании в рамках национального календаря профилактических прививок. По состоянию на 24 сентября 2024 года вакцинацию прошли более 214,1 тысячи человек, включая 57 тысяч детей. За счёт дополнительных источников финансирования привито ещё 2,9 тысячи человек. В общей сложности, защиту от гриппа получили 12% населения области.

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики. При появлении признаков респираторного заболевания (повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле и другие симптомы) рекомендуется:

Оставаться дома и не посещать работу, места скопления людей, не отправлять больного ребёнка в детский сад или школу.

Вызвать врача на дом в первые часы болезни и строго следовать его рекомендациям, избегая самолечения.

Минимизировать контакты с другими людьми, использовать медицинскую маску при общении, чтобы не распространять инфекцию.

Если в семье есть заболевший, для предотвращения заражения остальных членов семьи необходимо:

Изолировать больного от окружающих.

Выделить ему отдельную посуду и полотенце.

Регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Уважаемые оренбуржцы! Не пренебрегайте мерами профилактики. Позаботьтесь о своём здоровье заранее, сделав прививку против гриппа до начала активного распространения вирусов этого заболевания.