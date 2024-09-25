Газ. Нефть. Оренбуржье: в Оренбурге стартовала XVII специализированная выставка-форум

Сегодня в Оренбурге открылась XVII специализированная выставка-форум «Газ. Нефть. Оренбуржье». В мероприятии участвуют около 100 компаний из 22 регионов России, а также зарубежные делегации из Китая, Южной Кореи, Казахстана, Беларуси и Азербайджана.

Игнат Петухов, вице-губернатор Оренбургской области, подчеркнул важность человеческого фактора в промышленной политике региона: «Мы ставим в центр внимания человека. Технологическая трансформация невозможна без подготовки квалифицированных кадров и создания условий для развития научной мысли. Финансовая поддержка промышленных предприятий значительно возросла: если в 2020 году она составляла 150 млн рублей, то в прошлом году предприятия получили почти 2,8 миллиарда рублей».

Чжэн Жиган, генеральный директор Российско-китайского бизнес-парка и исполнительный председатель Русско-Китайской ассоциации по исследованию и развитию стратегии «Один пояс — один путь», отметил: «Россия и Китай, как ведущие страны многополярного мира, стоят перед множеством важных совместных задач. Их необходимо решать рука об руку, основываясь на собственном фундаменте и внедряя свои стандарты».

Форум начался с торжественной церемонии открытия и запуска новых производств. В режиме телемоста был дан старт работе новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в селе Октябрьском, где автомобилисты смогут заправляться метаном — самым экологически чистым топливом.

Кроме того, была запущена испытательная лаборатория битумных материалов Оренбургского центра стандартизации и метрологии, которая будет контролировать качество битума для увеличения срока службы дорожного покрытия.

Также на форуме состоялся запуск универсальной буровой установки тяжелого типа ZBO S-50 на заводе бурового оборудования. Эта установка применяется для дегазации угольных пластов, добычи водных ресурсов, включая тушение лесных пожаров, и геологоразведки с большим диаметром керна.

XVII специализированная выставка-форум «Газ. Нефть. Оренбуржье» продлится до 27 сентября. Впереди 32 отраслевых мероприятия для специалистов, на которых выступят 250 спикеров. В повестке форума — технологическое развитие нефтегазовой отрасли в современных условиях, инновации в переработке, развитие газомоторной инфраструктуры, новая модель внешней экономики, экологическая повестка, цифровые инструменты промышленного проектирования, повышение производительности труда, подготовка кадров и другие актуальные вопросы.