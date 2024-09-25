Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушений прав жителей Оренбургской области, сообщили в ведомстве.

Ранее жители поселка Ростошинские Пруды записали видеообращение к главе СК РФ. Они попросили разобраться в проблеме ненадлежащей транспортной доступности их населенного пункта к объектам социальной инфраструктуры. Поселок удален от Оренбурга, в нём отсутствуют школа и детский сад, автобусы ходят нерегулярно.

По данному факту следственные органы СК России по Оренбургской области проводят процессуальную проверку в соответствии со статьёй 293 УК РФ.

Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Таким образом, Бастрыкину доложат о нарушениях прав оренбуржцев и о мерах, принятых в ходе процессуальной проверки.