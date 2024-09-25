В Оренбургской области резко увеличивается число заболевших COVID-19 и ОРВИ

В Оренбургской области наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Еженедельные показатели уже исчисляются сотнями.

Согласно данным федерального оперативного штаба, за последнюю неделю коронавирусом в Оренбургской области заразились 234 человека. Из них 22 пациента были госпитализированы. В то же время за этот период выздоровели 226 человек.

Новый вариант коронавируса, известный как ХЕС, был зафиксирован в соседней Башкирии. Специалисты Роспотребнадзора продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением этого штамма.

Кроме COVID-19, в регионе также отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ). Как объяснила Ксения Клюева в эфире Центра управления регионом (ЦУР):

«Учебный процесс приостанавливается, если по болезни отсутствуют более 20% детей. Мы регулярно получаем данные от муниципалитетов, анализируем их и принимаем соответствующие решения. Уроки отменяются выборочно, по классам, а если ситуация ухудшается на уровне всей школы, вводится дистанционное обучение».