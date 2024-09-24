Компании из Оренбурга смогут участвовать в Международном форуме электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week

Международный форум Central Asia Retail Week объединит лидеров ритейла и e-commerce в Ташкенте

С 16 по 17 октября в Ташкенте состоится Международный форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week, который соберёт на одной площадке ведущих участников рынка розничной торговли, маркетплейсов и e-commerce, поставщиков и производителей потребительских товаров, разработчиков решений для ритейла, консалтинговые компании, отраслевые объединения и органы власти. Это уникальная возможность обменяться опытом и идеями, установить новые и расширить существующие деловые контакты с коллегами из разных регионов и стран.

Более 200 спикеров и свыше 1500 делегатов примут участие в стратегических сессиях и дискуссионных площадках, посвящённых ключевым направлениям развития современного ритейла.

В двухдневной деловой программе запланировано более 35 экспертных сессий по различным тематическим трекам: ECOM, маркетинг, технологии и инновации, логистика, FINTECH, HR и другие.

В сессиях примут участие руководство и представители Минпромторга России, в частности, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никита Кузнецов. С узбекистанской стороны — Министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов, заместитель Министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев, директор Департамента внешней торговли МИПТ РУз Иномжон Абдурахмонов.

В рамках мероприятия состоится торгово-закупочная биржа — площадка для деловых переговоров между ритейлерами и поставщиками. Участники смогут встретиться с представителями ведущих сетей для заключения новых контрактов.

Для гостей форума будут организованы ритейл-туры в торговые сети и торговые центры Республики Узбекистан, посещение компаний-производителей товаров лёгкой промышленности, продуктов питания, бытовой техники и электроники.

Организаторами форума выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Регистрация и дополнительная информация доступна на сайте форума retailweek.uz.