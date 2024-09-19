Цены в Оренбургской области выросли на 8,7%: причины и прогнозы

По данным за август 2024 года, годовая инфляция в Оренбургской области поднялась до 8,7%, превысив июльский показатель в 8,4%. Рост цен ускорился вследствие увеличения расходов производителей на отдельные продукты питания и возросшего спроса жителей на аренду жилья.

Увеличение стоимости продуктов связано главным образом с подорожанием овощей. Особенно заметно выросли цены на помидоры и картофель. Недостаточное сезонное предложение этих овощей в этом году, по сравнению с прошлым, привело к их удорожанию.

Отмечено замедление годового роста цен на импортные подержанные автомобили. Год назад стоимость таких автомобилей значительно увеличилась из-за повышения утилизационного сбора. В текущем августе столь существенных изменений цен не произошло.

Сокращение льготных ипотечных программ и общий рост цен на жилую недвижимость привели к повышенному спросу населения на съемное жилье, что вызвало подорожание аренды квартир. Покупка жилья стала менее доступной для многих граждан, поэтому все больше людей обращаются к арендному рынку.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Оренбургской области Елена Измалкова отметила: «Уровень роста потребительских цен в Оренбургской области, как и по всей России, остается достаточно высоким. Это обусловлено сильным внутренним спросом, который производство товаров и услуг не успевает удовлетворить. Однако инфляция в нашем регионе остается ниже среднего показателя по стране и Приволжскому федеральному округу».

Согласно прогнозу Банка России, при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция к 2025 году снизится до 4–4,5% и в дальнейшем будет поддерживаться около 4%.

Более подробная информация об инфляции в Оренбургской области доступна на официальном сайте Банка России.