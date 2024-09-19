На Уральской Стали стартовала вакцинация сотрудников от гриппа

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») начал прививочную кампанию против гриппа. Для создания коллективного иммунитета планируется привить около 33% персонала предприятия.

Для вакцинации своих сотрудников в последние годы комбинат выбирает современную, клинически проверенную и качественную вакцину «Ультрикс Квадри». Предприятие закупило 3 000 доз этого препарата. Для работников, имеющих расположенность к заболеванию бронхитом и пневмонией, приобретено почти 300 доз высокоэффективного препарата «Превинар-13».

Вакцинация является важнейшей частью охраны труда металлургов, позволяет защитить здоровье работника, а также коллег и даже членов его семьи. На пике эпидемии гриппа может заболеть от 30 до 60% трудового коллектива. Многие переносят инфекцию на ногах, а это одна из основных причин распространения заболевания в коллективе.

По аналитическим данным специалистов по охране здоровья Уральской Стали, ежегодные прививочные кампании способствуют трёхкратному уменьшению числа респираторных заболеваний и пятикратному снижению длительности отсутствия сотрудников на работе по причине болезни органов дыхания. Вследствие чего улучшается общая производительность труда.

Для прохождения вакцинации работники Уральской Стали могут обращаться в здравпункты комбината или процедурный кабинет профилактория «Металлург».