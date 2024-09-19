Школа волонтёров «Евразия Global» готовится к Международному молодёжному форуму в Оренбурге

С 21 по 23 сентября в региональном молодёжном центре «Авангард» откроется школа волонтёров «Евразия Global». Накануне Международного молодёжного форума, который стартует в Оренбурге на следующей неделе, 150 добровольцев, включая 65 жителей области, пройдут необходимую подготовку.

На форуме ребятам предстоит работа по десяти направлениям: «Служба быстрого реагирования», «Логистика», «Деловая программа», «Информирование и навигация», «Культурная программа», «Работа с партнёрами», «Аккредитация», «Работа с участниками», «Медиасопровождение» и «Служба протокола».

Ведущий специалист «Движения первых» из Переволоцкого района Екатерина Хачаева в 17-й раз станет волонтёром на столь масштабном мероприятии.

«Весь Оренбург охвачен настроением «Евразии Global». В прошлом году на форуме я познакомилась с интересными, энергичными и целеустремлёнными ребятами из разных уголков страны и мира. Молодёжь, которая точно знает, чего хочет в жизни, собирается вместе для общения и творчества. В этом и заключается суть международных форумов», — отмечает Екатерина.

Впервые в «Евразии Global» примет участие Дарья Кубрякова — студентка ОГУ, член «Движения первых», Федерации детских организаций и корпуса «Операторы возможностей». Недавно Дарья получила профессию вожатого.

«Я давно мечтала стать волонтёром на «Евразии Global», но не соответствовала возрастным требованиям. Как только мне исполнилось 18 лет, сразу подала заявку. Очень рада, что стала частью волонтёрского корпуса», — поделилась Дарья.

Напомним, что Международный молодёжный форум «Евразия Global» проводится в Оренбурге с 2016 года при поддержке Президента России Владимира Путина. Традиционно он объединяет 250 представителей России и столько же участников из других стран.