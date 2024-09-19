Заместитель мэра Оренбурга критикует готовность города к отопительному сезону

Первый заместитель главы областного центра Вячеслав Объедков выразил недовольство уровнем подготовки жилого фонда Оренбурга к предстоящей зиме.

На заседании оперативного штаба по подготовке к холодам, которое провёл заместитель мэра, было отмечено, что на 18 сентября опрессовано 99,5% многоквартирных домов и почти 100% образовательных и медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, а также социальных служб.

Однако более 50 управляющих компаний отстают от установленных графиков. Некоторые учреждения здравоохранения, образования и культуры не подтвердили завершение работ. Времени на исправление недостатков остаётся крайне мало. «На следующем заседании штаба они должны доложить о стопроцентной готовности», — подчеркнул Вячеслав Объедков.

Чиновник потребовал ответственно подойти к завершению работ и направить все усилия на устранение замечаний. Особенно это касается тех управляющих компаний, которые не уложились в установленные сроки.

Технический директор филиала ПАО «Т Плюс» Виталий Дремов сообщил, что оренбургские тепловые сети приведены в порядок на 89%.

По его словам, на двух из 62 котельных ещё ведутся необходимые работы, которые должны быть завершены до начала отопительного сезона. Переложено 13,6 км теплосетей, что составляет 78% от плана. Некоторые участки будут ремонтироваться даже после запуска отопления; для этого используются временные трубопроводы и резервные схемы.

Напомним, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха, которая должна быть не выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.