10 C
Оренбург
20 сентября 2024 г.
Telegram VKontakte Youtube

Заместитель мэра Оренбурга критикует готовность города к отопительному сезону

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

Первый заместитель главы областного центра Вячеслав Объедков выразил недовольство уровнем подготовки жилого фонда Оренбурга к предстоящей зиме.

На заседании оперативного штаба по подготовке к холодам, которое провёл заместитель мэра, было отмечено, что на 18 сентября опрессовано 99,5% многоквартирных домов и почти 100% образовательных и медицинских учреждений, объектов культуры и спорта, а также социальных служб.

Однако более 50 управляющих компаний отстают от установленных графиков. Некоторые учреждения здравоохранения, образования и культуры не подтвердили завершение работ. Времени на исправление недостатков остаётся крайне мало. «На следующем заседании штаба они должны доложить о стопроцентной готовности», — подчеркнул Вячеслав Объедков.

Чиновник потребовал ответственно подойти к завершению работ и направить все усилия на устранение замечаний. Особенно это касается тех управляющих компаний, которые не уложились в установленные сроки.

Технический директор филиала ПАО «Т Плюс» Виталий Дремов сообщил, что оренбургские тепловые сети приведены в порядок на 89%.

По его словам, на двух из 62 котельных ещё ведутся необходимые работы, которые должны быть завершены до начала отопительного сезона. Переложено 13,6 км теплосетей, что составляет 78% от плана. Некоторые участки будут ремонтироваться даже после запуска отопления; для этого используются временные трубопроводы и резервные схемы.

Напомним, старт отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры воздуха, которая должна быть не выше +8 градусов на протяжении пяти дней подряд.

Предыдущая новость
В Оренбуржье владельцы ночных клубов понесут ответственность за допуск детей
Следующая новость
Школа волонтёров «Евразия Global» готовится к Международному молодёжному форуму в Оренбурге

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» — один из самых посещаемых информационно-развлекательных сайтов в оренбургском интернете. Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.