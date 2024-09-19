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20 сентября 2024 г.
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В Оренбуржье владельцы ночных клубов понесут ответственность за допуск детей

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Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
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В Оренбургской области владельцы ночных клубов и алкогольных заведений будут нести ответственность за допуск несовершеннолетних в закрытые и ограниченные для них места. Такой закон приняли депутаты регионального Законодательного собрания.

Детям до 16 лет запрещено посещать пивные и винные бары, рестораны, рюмочные, а также помещения, предназначенные исключительно для продажи алкогольной продукции или товаров сексуального характера.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны размещать на входах и внутри помещений таблички о запрете пребывания в них детей до 16 лет без родителей. В случае сомнения в возрасте сотрудник должен потребовать паспорт или иной документ, подтверждающий возраст. При выявлении факта нарушения необходимо незамедлительно уведомить полицию.

За непринятие мер предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 1 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 20 тысяч рублей.

Ответственность также наступит за допуск подростков в общественные места, такие как гаражные комплексы, в ночное время без сопровождения взрослых.

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