Фестиваль «Вкусы Оренбуржья» объединил музыку «Братьев Грим», казачий салат и новые туристические маршруты

14 и 15 сентября в Оренбурге на территории у Музея истории города прошёл третий гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья». Мероприятие собрало более 300 участников, 150 мастеров и брендов, а число посетителей превысило 62 000 человек, включая гостей из Уфы, Самары, Москвы и Екатеринбурга.

— В этом году фестиваль «Вкусы Оренбуржья» не только проходит в третий раз, но и стал финалистом первой всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Мы стремимся, чтобы через атмосферу праздника жители и гости региона прочувствовали наше гостеприимство, уникальную гастрономическую идентичность и туристический потенциал, — отметила Елена Здорова, первый заместитель министра экономического развития Оренбургской области.

В течение двух дней горожане знакомились с блюдами многонациональной кухни Оренбуржья и напитками по старинным рецептам: дегтярный кофе, чай со степными травами из самовара, коктейли из медовых дынь с соль-илецких полей, печенье по рецепту матери Аксакова, степная перепёлка, фаршированная утиной грудкой под грушевым соусом, и многое другое. В ресторанах города — участниках фестиваля — всю неделю действовало специальное меню с кулинарными шедеврами, такими как пельмени из щуки с угольными сливками или сорочинская говяжья вырезка с драниками из кабачков под соусом из козьего сыра.

— Организация превзошла все ожидания! Мы с супругой были поражены разнообразием и многонациональностью оренбургской кухни; многие блюда стали для нас открытием. Впервые попробовали Бердский пирог. Атмосфера фестиваля вдохновила нас на путешествие по «золотому» осеннему Оренбуржью; уже запланировали поездку в Тугустемир, — поделился впечатлениями гость фестиваля Владимир Агафонов.

В дни фестиваля посетители могли бесплатно отправить открытку с видами Оренбуржья в любую точку России, узнать больше о туристических местах родного края и познакомиться с новым автомаршрутом «Реликтовая жемчужина» в Бузулукском бору.

Программу дополнили кулинарные мастер-классы, квизы по Оренбуржью, кружевное дефиле от Фабрики Оренбургских пуховых платков, битва клубками, награждение победителей фотоконкурса «По Оренбуржью вместе», посвящённого Году семьи, шоу театра огня и света. Также на фестивале Ксении Фещенко вручили паспорт на усыновление жеребёнка лошади Пржевальского.

Кульминацией фестиваля стало выступление легендарной рок-группы «Братья Грим». Солист подчеркнул, что коллектив выступает в Оренбурге не впервые, но столь масштабное мероприятие для них — впервые.

Организаторы: Правительство Оренбургской области, Центр развития туризма АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области» (Центр «Мой бизнес» Мойбизнес56), администрация г. Оренбурга.